Haravgi gazetesi Çevre Komiseri Antonia Theodosiu’nun açıklamalarına dayanarak Güney Kıbrıs’taki sera gazı emisyonlarının rekor düzeye ulaştığını yazdı.

Habere göre, Theodosiu bir etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada, adadaki sera gazı emisyonlarına en büyük katkının elektrik üretim sektörünün yaptığını belirtti.

Theodosiu, “Kıbrıs Enstitüsü’nün”, karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) gazlarıyla ilgili beş yıllık dönem için ortaya koyduğu bulgulardan da bahsederken, bu olguların acil eylem planını ve daha sürdürülebilir enerji ve üretim modeline geçiş ihtiyacını da teyit ettiğini ifade etti.