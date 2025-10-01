Sayıştay’ın söz konusu raporda su kaynaklarının yönetilmesiyle ilgili olarak uyarılarda bulunduğunu yazan Politis gazetesi, su konusuyla ilgili durumun raporda yer almasından daha endişe verici olan şeyin ise Sayıştay’ın su konusuyla ilgili bir önceki raporuyla kıyaslandığında, 9 yıl geçmesine rağmen büyük ve ciddi sorunların çözüme kavuşmamış olması olduğuna işaret etti.

Sayıştay’ın yeni raporunun 2016 yılındaki raporun devamı olduğunu ve Güney Kıbrıs’taki su kaynaklarının yönetilmesiyle ilgili gerekli önlemlerin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci incelediğini yazan gazete, raporda geçen 9 yıl esnasında alınan önlemlere rağmen, su konusunun sürdürülebilir ve akılcı bir şekilde yönetilmesini tehdit eden ciddi eksiklikler ve gecikmeler gözlemlenmeye devam ettiğinin vurgulandığını iletti.

Gazete Sayıştay’ın raporunda arıtma tesisleri, büyük miktarda su kaybı aynı zamanda barajların güvenliğinin konusunun yer aldığına da yer verdi.

Raporda yer alan bulgulara göre 2016-2030 yıllarını kapsayan 15 yıllık su kalkınma planında öngörülen 60 projeden yalnızca 14’ünün tamamlandığını yazan gazete, devlet bütçesinden bu amaç için 767 milyon euro harcanmasına rağmen proje başına yapılan harcamaların yeterli şekilde takip edilmediğini ve bunun sonucunda da fonların yeterli olup olmadığının veya ek finansmana ihtiyaç duyulup duyulmadığının net olmadığını kaydetti.

- -Barajlar eski

Öte yandan Güney Kıbrıs’taki barajların çoğunluğunun eski olduğunu ve bunların kapsamlı bakım planları ile güvenlik sertifikalarının olmadığını kaydeden gazete, rapora göre büyük barajlarda bugüne kadar bağımsız bir denetim yapılmadığını öte yandan özel barajlarla ilgili olarak ise henüz sertifikalar verilmediğine işaret etti.

- Yer altı suları kritik durumda

Rapora göre Güney Kıbrıs’taki yer altı sularının yüzde 64’ünün azot kirliliği, tuzlanma ve yetersiz kontroller yüzünden bugün kimyasal veya kalite açısından kötü bir durumda olduklarını da yazan gazete, bu sebepten ötürü mevcut su miktarının değerlendirilmesinin zor olduğunu ve doğru bir şekilde yapılamadığını kaydetti.

- -Yağmur sularıyla ilgili bütünlüklü plan yok

Bununla birlikte 2009 yılından bu yana yapılan çalışmalara rağmen yağmur sularının değerlendirilmesiyle ilgili önlemlerin hayata geçirilmediğini de kaydeden gazete, su taşkınlarının idare edilmesiyle ilgili sistemlerin ise gecikmeler ve eksikliklere sahip olduğunu ekledi.