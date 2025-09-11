Fileleftheros gazetesi, Larnaka’nın “Tersefanu” köyünde 22 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un nenesinin evini uyuşturucu ve silah deposu halinde getirdiğinin tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, şahsın nenesinin evine yapılan baskında 1 kilo 600 gram hintkeneviri ve 27 gram kokain türü yasaklı madde ile bir ateşli silah ve 30 mermi ele geçirildi. Şahsın kendi evinde yapılan aramada ise 10 bin Euro tutarında para bulundu.

Gazete bir diğer haberinde ise, Limasol’da bir avukatın, KKTC’deki taşınmazları için tazminat almalarını ve taşınmazlarını satmaları için aracı olacağı yalanıyla 4 Rum göçmenden yaklaşık 150 bin Euro para aldığını yazdı.

Söz konusu şahsın daha önce de bu tip olaylarda adı geçtiğini aktaran gazete, söz konusu suça ortak olduğu düşünülen bir kişinin daha arandığını aktardı.