Güney Kıbrıs’taki milletvekilliği seçimlerine oy verme işlemi sabah 07.00'de başladı. Katılımın saat 12.00'ye kadar yüzde 32.3 olduğu açıklandı.

“Alphanews” sitesinin haberine göre, bu sabah saat 07.00’de başlayan oy verme işlemlerine, 12.00 itibarıyla bir saat ara verildi. Oy verme işlemleri saat 13.00'ten itibaren yeniden başlayacak.

Rum yetkili makamlarından yapılan açıklamada, oy verme işlemleri sırasında şu ana kadar herhangi ciddi bir olay yaşanmadığı belirtildi.

Haberde, 2021 yılında gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinin ilk beş saatinde katılım oranının yüzde 26 olarak kayda geçtiği hatırlatıldı.