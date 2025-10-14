Fileleftheros gazetesi “Gazze İçin 6 Noktalı Plan” başlıklı haberinde Hristodulidis'in zirveye katılacağı belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın, Gazze'deki rolüne ilişkin planla zirveye katıldığını yazan gazete, 6 noktadan oluşan bu planının; sağlanan anlaşmanın sonraki aşamasının hayata geçirilmesi sırasında, Rum Yönetimi’nin oynayabileceği rol ile alakalı olduğunu belirtti.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, önerdiği planın ne içerdiği konusunda ayrıntı vermeksizin, planın; güvenlik, yeniden yapılanma ve insani alanlarda belirli önerilerle 6 noktalı olduğunu ayrıca bunun ABD Başkanı Donald Trump’ın planıyla ilişkili olduğunu da belirtti.

Hristodulidis’in, gerek Şarm el-Şeyh gerekse Avrupa Komisyonu Başkanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu öneriyi ele aldığını yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın altı noktadan oluşan bu öneriyle birlikte altyapısının, coğrafyasının ve diplomatik konumunun kendisine sağladığı karşılaştırmalı avantajlardan faydalanmak istediğini belirtti.

Habere göre, hükümet kaynakları Rum Yönetimi’nin bu hamlelerini değerlendirerek gazeteye yaptıkları açıklamada, Güney Kıbrıs’ın; ABD Başkanı Trump’ın Barış Planı’nın uygulanmasına kayda değer ve pratik şekilde katkıda bulunma çerçevesinde belirli noktalar ve adımlarla bir çalışma belgesi sunduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın coğrafi yakınlığının, diplomatik yeterliliğinin, "tüm aktörlerle güvenilir bir muhatap haline gelmesini" sağladığını belirten hükümet kaynakları, ayrıca operasyonel yeterliliğin, Rum Yönetimi’nin önerisini yararlı ve yapıcı bir hale de getirdiğini ifade ettiler.

Diplomatik kaynaklar, ayrıca Rum Yönetimi’nin, Barış Planı’nın hayata geçirilmesi çerçevesinde bölgedeki ve geniş bölgedeki (ABD,İsrail, Mısır, BAE, Filistin Yönetimi) tüm aktörlerle iş birliği yapmaya hazır olduğundan da söz ettiğini belirtti.

-Hristodulidis'in İsrail’e gideceği iddiası

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi anlaşmasının ardından İsrail’i ziyaret edecek ilk liderlerden biri olduğunu yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İsraile’e gideceği ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşeceği bilgilerinin İsrail basınında yer aldığını yazan gazete, Rum hükümet kaynaklarının, İsrail basınında çıkan bilgileri teyit etmekten kaçındığını belirtti.

Aynı kaynaklar bu temaslar üzerinde mutabık kalındığı zaman bunların kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.