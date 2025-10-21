Güney Kıbrıs Karayolu Taşımacılığı Dairesi, yolcu tarafındaki arızalı Takata hava yastıklarıyla donatılmış 2.123 Opel ve Vauxhall aracın geri çağrıldığını duyurdu. Karar, markanın adadaki resmi temsilcisi CIC Automasters tarafından yapılan bildirim üzerine alındı.

Etkilenen araç sahiplerinin ücretsiz hava yastığı değişimi için derhal yetkili bayilerle iletişime geçmeleri gerekiyor. Arıza giderilene kadar bu araçların kullanım uygunluk sertifikaları geçici olarak askıya alınacak.

ΤΟΜ’un verilerine göre, üretici bu arızanın hava yastığının öngörülemeyen bir şekilde açılmasına neden olabileceği ve yaralanma riski oluşturduğunu belirtti. Araç sahiplerine onarım tamamlanana kadar araçlarını kullanmamaları şiddetle tavsiye ediliyor.

Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi web sitesinde geri çağırma kapsamındaki belirli model ve şasi numaralarının (VIN) listesi yayımlandı. Araç sahipleri, araçlarının bu kapsama girip girmediğini mcw.gov.cy sitesindeki geri çağırma bölümünde VIN numarasıyla kontrol edebilirler.

Geri çağırma, bazı durumlarda hatalı gaz jeneratörü nedeniyle patlayabilen Takata hava yastıklarıyla ilgili küresel bir sorunla bağlantılıdır. Benzer kampanyalar daha önce Toyota, Honda ve Mazda gibi markalar için de düzenlenmiştir.

Öte yandan Takata hava yastığı arızası nedeniyle ölümlerin yaşandığı Kuzey Kıbrıs’ta bu konuda hala önlem alınmıyor.