Ötüken Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde önceki akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

18 yaşındaki Ali Özdoğdu, yönetimindeki PM 753 plakalı salon araçla Ötüken istikametinden Kuzucuk istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak bir evin balkonunun beton merdivenine çarptı.

Çarpmanın ardından savrulan araç, evin duvarına tavan kısmıyla çarpıp takla atarak balkon demir korkulukları üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ali Özdoğdu ile aynı araçta yolcu Mahmut Bamya (E-18) ve Hüseyin Şenyer (E-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.