Yıllar sonra gelen itiraf

1974 Barış Harekâtı'nda Türk köyü Köprülü’ye saldıranlar arasında bulunan Pieris Panayi isimli Rum “kan dökülmesine sebep olan gereksiz bir saldırıydı” itirafında bulundu

1974 Barış Harekâtı'nın ilk aşaması sırasında Türk köyü “Kuklia”ya (Köprülü) saldıranlar arasında bulunan Pieris Panayi isimli Rum “kan dökülmesine sebep olan gereksiz bir saldırıydı” itirafında bulundu.

Bugün 80 yaşında olan Panayi, Alithia’ya yaptığı açıklamada, "Köprülü Türklere saldırmak büyük bir yanlıştı” itirafında bulundu.

Saldırı emrini “Türk köyü Kuklia’yı zapt ederek, şeref kazanmak isteyen Larnaka kazasından EOKA-B’ci bir yetkilinin” verdiğini söyleyen Panayi, “Bu isteği hiçbir işe yaramayacaktı” dedi. Panayi, şunları ekledi:

“Birinci hatta daha çok kişi göndermek yerine hiçbir saldırı olanağına sahip olmayan Türk köylerini zapt etmeye giriştik. Kuklia saldırısı en az 5 Rum ve 3 Türk'ün canına mal oldu. Köy de zapt edilemedi”.

