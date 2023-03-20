Yabani hayvan kaçakçılığında Güney Kıbrıs'ın da ismi geçiyor

Güney Kıbrıs’ta yaşayan bazı kişi veya kişilerin, yasa dışı yabani hayvan ticareti çetesine mensup olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıslılar Yasa Dışı Yabani Hayvan Kaçakçılığına Müdahil Oldu” başlıklı haberinde yabani hayvan kaçakçılığının büyük bir piyasası bulunduğuna dikkati çekerek Yunanistan’daki “Attiko Hayvanat Bahçesi” dışında bulunan beyaz kaplanın, bir dizi araştırmayı da beraberinde getirdiğini yazdı.

Olayın Yunanistan’da savcılar da dahil olmak üzere yetkili merciler tarafından araştırıldığını yazan gazete, Yunanistan Kara Para Aklama Birimi Başkanı Haralambos Vurliotis’in de olaya müdahil olduğunu ayrıca Güney Kıbrıs’ta da yabani hayvan ticareti yapıldığına dair suçlamaların bulunmasıyla bilgi talebinde bulunduğunu belirtti.

Gazete Larnaka sakini ve Yunanistan sakini olan ve aynı zamanda Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleriyle bağlantısı olan kişilerin yaşları küçük olan aslan, kaplan ve maymun gibi yabani hayvanlara sahip olduklarına dair verilerin bulunduğunu yazdı.