Güney Kıbrıs’ta, bu yıl şimdiye kadar ele geçirilen uyuşturucu miktarının 2024 yılına oranla arttığı belirtildi.

Politis gazetesinin haberine göre, 2025 yılında şu ana kadar 815 kilo hintkeneviri ele geçirilirken, 2024 yılında bu miktar 617 kilo olarak kayda geçti.

Bu yıl şimdiye kadar 52 kilo kokain ele geçirilirken, geçen yılki rakamların da hemen hemen aynı olduğunu yazan gazete, bu yıl ele geçirilen metamfetamin miktarının 6 buçuk kilo; 2024 yılında ise bunun sadece 448 gram olduğunu belirtti.

Gazete, ayrıca bu yıl bir buçuk kilo hintkeneviri reçinesi de ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre, Rum Narkotik Şubesi, şimdiye kadar bin 76 uyuşturucu meselesiyle uğraşırken, bin 72 tutuklama gerçekleştirdi.

Geçen yıl ise, bin 77 uyuşturucu olayında, bin 47 tutuklama yapıldı.