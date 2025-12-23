Alithia gazetesi: “Kıbrıslı Rum Çift Bugün Dönüyor” başlığı altında verdiği haberinde, KKTC’de yargılanan son Kıbrıslı Rum kadının davasının dün görüldüğünü, hakkında verilen para cezası ve serbest bırakılma kararı sonrasında kadın ile eşinin bugün Güney Kıbrıs’a dönmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, tazminatın ödendiğini, Kıbrıslı Rum çiftin dönüşünün ise, kadının seyahat belgeleri ve çiftin aracının verilmesi sürecinin tamamlanmasına bağlı olduğunu aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Haravgi: “Kıbrıslı Rum Kadın İçin İşgal Bölgelerinde Para Cezasıyla Serbestlik”.

Politis: “Son Tutuklu Da Para Cezasıyla Özgür”.