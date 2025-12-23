Rum Merkez Bankası’nın yönetim şeklini düzenleyen yasanın değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Rum Merkez Bankası’nın 1963 yılında yapılan yasa temelinde yönetildiği, modern çağa ayak uydurmak adına yönetim şekline ilişkin yasanın değişmesinin gündeme geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın AB sistemine dahil olması ve 1963’ten kalma yasanın çağın gerekliliklerine uymaması sebebiyle Almanya Merkez Bankası yasasının temel alınarak yeni bir yasa hazırlanacağını belirtti.