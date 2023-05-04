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Tanınmış Rum avukat Ahilleas Dimitriadis:

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“Maraş, turistik kalkınmaya açılacak”

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Tanınmış Rum avukat Ahilleas Dimitriadis:
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Göçmenliğin ulusal bir mesele olduğunu ifade eden Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos, KKTC’deki Rum malı satışlarına değinerek, bu olayın üzerinden epey zaman geçtiğini belirterek, ilk adımı atanların sıradan insanlar değil büyük işadamları olduğunu ifade etti.
Tanınmış Rum avukatlardan Ahilleas Dimitriadis ise açıklamasında “Kapalı Maraş’ın turistik kalkınmaya açılacağını ve bahse konu işadamının da hazırlıklı olmak için, başkalarından önce koşup satın almaya çalıştığını” ifade etti.
Dimitriadis, Türklerin 2019 yılının haziran ayından bu yana bu hususta mesajlar gönderdiğini ve kendilerinin ise bunu seçim öncesi dönemde yapılan ve önemli bir içeriğe sahip olmayan sansasyonel bir faaliyet olarak addettiklerini ekledi.
 
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