Stewart umutsuz

Brüksel’de temaslarda bulunan BM’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Stewart, muhataplarına taraflar arasında büyük mesafe bulunduğu ayrıca anlaşmazlıkların bugün aşılmaz görüldüğünü söyledi

Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın birkaç gün önce Brüksel’de temaslarda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Stewart’ın, öncelikle, AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olması ihtimali karşısında Avrupa konusunda bir görüntüye sahip olmak amacıyla bir dizi temasta bulunduğunu yazdı.

AB yetkililerinin dediği şekilde, Stewart’ın AB’yi ve özellikle şu ana kadar örneğin Yeşil Hat tüzüğü gibi, adaya yönelik müdahalesini (müdahil olmasını) bilmediğini yazan gazete Stewart’ın Brüksel’deki temasları çerçevesinde AB Yapısal Reform Desteği Genel Direktörü Mario Nava, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Avrupa ve Orta Asya Dış İlişkiler Eylem Dairesi (EEAS) Direktörü Angelina Eichhorst, AB Uyum ve Reform Komiseri Elisa Ferreira’nın ofis yetkilisi, Yunanistan’ın AB’deki daimi temsilcisi ve Türk temsilci ile bir araya geldiğini belirtti.

Habere göre Stewart temasları sırasında Kıbrıs sorununu da ele alırken Stewart muhataplarına “taraflar arasında büyük mesafe bulunduğu ayrıca anlaşmazlıkların bugün aşılmaz görüldüğü” şeklindeki düşüncelerini de iletti.

Gazete Stewart’ın Kıbrıs sorununda var olan "büyük anlaşmazlıkları" tasvir etmek için de “uçurum” kelimesini kullandığının görüldüğünü yazdı.

Habere göre Stewart’ın temaslarında Türkiye’deki seçimler de ele alındı.

