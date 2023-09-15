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Sınır kapılarında akaryakıta el koyma AB talimatlarına aykırı

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Rum makamlarının, KKTC’den akaryakıt alırken "araçlarının depolarını tamamen doldurma ve 10 litre de kendi kullanımları için ek akaryakıt alma hakkı" yönündeki AB talimatlarına uymayıp, ceza kesmesi yine Rum basınına konu oldu.

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Sınır kapılarında akaryakıta el koyma AB talimatlarına aykırı
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Alithia gazetesi: “AB Başka Söylüyor Gümrük Başka Uyguluyor” başlıklı haberine göre, Derinya sınır kapısındaki çalışan, Yeşil Hat Tüzüğü'nü tanımadıklarını söyledi ve 40 Euro ceza kesip, akaryakıt dolu bidona el koydu.
 
Gazete, Rum Gümrük Dairesi memurlarının, KKTC’den akaryakıt satın alan Kıbrıslı Rumlara sınır kapılarında AB’nin talimatı dışında uygulamada bulunduklarını yazdı.
 
Gazete, AB’nin Rum makamlara, Kıbrıslı Rumların araçlarının benzin depolarını KKTC’den  doldurabilecekleri, buna ek olarak 10 litre de akaryakıt getirebilecekleri yönünde talimat verdiğini ancak Rum gümrük memurlarının sınır kapısından geçişlerde bu yönde hareket etmeyerek, 10 litrelik bidonda akaryakıt geçirmek isteyen bir Kıbrıslı Rum’a 40 Euro para cezası kestiklerini belirtti.
 
Söz konusu Rum’un akaryakıt bidonuna da el konulduğunu vurgulayan gazete, 7 Eylül tarihinde gerçekleşen bu olayın dün bir başka Kıbrıslı Rum’un da başına geldiğini aktardı.
 
Gazete, Derinya sınır kapısında dün yaşanan olayda Rum gümrük memurunun vatandaşa, Yeşil Hat tüzüğünün Gümrük Dairesi tarafından tanınmadığını söylediğini ve 40 Euro cezanın yanı sıra akaryakıt dolu bidona da el koyduğunu belirtti.
 
Habere göre, Rum Gümrük Dairesi Sözcüsü Yorgos Konstantinu ise, söz konusu şahsın iddialarını reddederek, şahsın başka bir ihlalde bulunmuş olabileceğini öne sürdü.
 
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