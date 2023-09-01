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Rusya "KKTC’de konsolosluk “ulusal çıkarlarımız doğrultusunda"

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Rusya "KKTC’de konsolosluk “ulusal çıkarlarımız doğrultusunda"
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Rusya Dışişleri Bakanılığı sözcüsü Maria Zaharova, ülkesinin KKTC konsolosluk açması konusunda “ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket edeceklerini” söyledi.
Alithia gazetesi: “Rusya İşgal Bölgelerinde Konsolosluk Ofisi Açıyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rusya Dışişleri Bakanılığı sözcüsü Maria Zaharova’nın Rus gazetecilerin sorularını yanıtladığını ve KKTC’de konsolosluk ofisi açılacağın doğruladığını yazdı.
Habere göre, Zaharova açıklamasında şunları söyledi: “Bilindiği üzere adanın kuzeyinde yaşayan Rusya vatandaşlarına konsolosluk hizmetlerinin verilmesi mekanizmalarının ve yöntemlerinin iyileştirilmesi çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Bu çalışmalara Rusya vatandaşlarının, her nerede olurlarsa olsunlar, yeterli konsolosluk hizmetlerine ve desteğe ulaşmaları gerektiği ilkesinden yola çıktık. Bu çalışmalar, ülkemizin ulusal çıkarları doğrultusunda devam edecek”.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Politis: “Moskova İşgal Bölgelerinde Konsolosluk Hizmetlerine Hazır”.
Haravgi: “Rusya: İşgal Bölgelerindeki Konsolosluk Hizmetleri Ulusal Çıkarlarımız Doğrultusunda”.
 
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