Rum Merkez Bankası’nın altın rezervi dudak uçuklattı

Rum Merkez Bankası, elindeki altın rezervinin 784,2 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Alithia’ya göre, banka tarafından dün yayımlanan bilançoda, Haziran 2023’te 784,2 milyon Euro olan altın rezervi 31 Aralık 2022’de 762,8 milyon Euro (446.978,04 ons) ve 31 Aralık 2021’de 719,8 milyon Euro (446.976,67 ons) olarak verildi..

Merkez Bankası raporuna göre, 2022’de teminatlı altın işlemleri gerçekleştirildi. Geri alım anlaşmaları şeklinde gerçekleşen işlemlerde 71,7 milyon Euro değerinde 42 bin ons (20221’de 51 bin ons, 82,1 milyon Euro) altın verildi.



