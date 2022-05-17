Rum Çalışma Bakanı Zeta Emilianidu’nun durumu kritik

Beyin anevrizması teşhisiyle geçtiğimiz Pazar akşamı ambulans uçakla Atina’ya götürülen ve burada ameliyata alınan Güney Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu’nun sağlık durumuna geniş yer verdi.

Emilianidu’nun Pazar akşamı 01.15’te ambulans uçakla Yunanistan’a götürüldüğünü yazan gazete Emilianidu’nun dün Atina’da gerçekleştirilen ameliyatının 5 saat sürdüğünü belirtti.

Emilianidu’nun ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesinde tutulduğunu, gelecek 24 saatin de kritik olarak addedildiğini yazan gazete Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas’ın da Emilianidu’ya eşlik ettiğini belirtti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Emilianidu’nun programı dahilinde bulunan tüm faaliyetleri de üstlendiğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis başta olmak üzere siyasiler Emilianidu için geçmiş olsun dileklerinde bulundukları, mesajlar yayımladı.