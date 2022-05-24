Restorantta yemek yerken boğularak hayatını kaybetti

Limasol’da geçtiğimiz Pazar günü yaşanan trajik bir olay neticesinde 43 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirtildi.

Politis gazetesi, 43 yaşındaki adamın Limasol’a bağlı Yermoseya bölgesindeki bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği esnada, yemekten dolayı boğulduğunu, yanında oturan arkadaşlarından yardım istediğini yazdı.

Arkadaşlarının adama yardım etmesi ve bilgileri dahilinde ilk yardımda bulunmasına karşın adamın kurtarılamadığını yazan gazete ambulansla hastaneye kaldırılan adamın, öldüğünü belirtti.

Gazete ilk inceleme sonucu et parçasının adamın boğazına takıldığının tespit edildiğini nihai ölüm nedeninin ise yapılacak otopsiden sonra belirleneceğini yazdı.