“Piroi” (Gaziler) sakinleri sınır kapısının açılması taleplerini yineledi

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Piroi İhtiyar Heyeti ve Göçmen Komitesi” tarafından yazılı iletilen talebin Rum Hükümet Sözcü Vekili Doksa Komodromu tarafından teslim alındığını yazdılar.
Habere göre, Komodromu mektubu teslim aldığı sırada yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin yeni sınır kapılarının açılmasını desteklediğini ve sınır kapılarının iki toplum arasındaki iletişim ve teması iyileştirdiklerini ifade etti.
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