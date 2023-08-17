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“Piroi” (Gaziler) sakinleri sınır kapısının açılması taleplerini yineledi

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“Piroi” (Gaziler) köyünde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, bölgede sınır kapısı açılması taleplerini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’ya gönderdikleri bir mektupla yinelediler.

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“Piroi” (Gaziler) sakinleri sınır kapısının açılması taleplerini yineledi
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Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Piroi İhtiyar Heyeti ve Göçmen Komitesi” tarafından yazılı iletilen talebin Rum Hükümet Sözcü Vekili Doksa Komodromu tarafından teslim alındığını yazdılar.
Habere göre, Komodromu mektubu teslim aldığı sırada yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin yeni sınır kapılarının açılmasını desteklediğini ve sınır kapılarının iki toplum arasındaki iletişim ve teması iyileştirdiklerini ifade etti.
 
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