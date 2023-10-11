Pile anlaşmasındaki “belirsiz unsurlar”

Pile-Yiğitler yolunun yapımı konusunda KKTC ile Rum hükümeti arasında varılan anlaşmada henüz netlik kazanmamış bazı noktalar olduğu ancak anlaşmanın uygulanması durumunda bu belirsizliklerin anlaşmayı etkilemeyeceği iddia edildi.

Politis gazetesi: “Pile Anlaşması Belirsizliklerde – Üç Açık Konu” başlığı altında verdiği haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından duyurulan anlaşmanın nihai metninde tam olarak açıklığa kavuşturulmamış bazı noktaların bulunduğunu iddia etti.

Gazete, belirsiz olan unsurların; “ara bölgedeki ilk kontrol noktasının yerleştirileceği yerin neresi olacağı, bunu kimlerin yöneteceği ve Türk askerinin nöbet kulübesinin ne zaman kaldırılacağı” olduğunu yazdı.

Tarafların, Pile’den Yiğitler’e doğru yapılacak yeni yol üzerinde, ara bölgede bir kontrol noktasının oluşturulması konusunda uzlaştıklarını ancak bu kontrol noktasının ara bölgede hangi noktada olacağının henüz netlik kazanmadığını belirtirken, söz konusu kontrol noktasının kimler tarafından idare edileceğinin de net olmadığını savundu.

Bu kontrol noktasının sorumluluğunun BM’de olacağını ifade eden gazete, hali hazırda bir AB ülkesine, buranın sorumluluğunu üstlenmesi girişiminde bulunulduğunu ancak kesin bir sonuca varılamadığını iddia etti.

Gazete, bu konunun, yol inşası tamamlanıncaya kadar netlik kazanmasının beklendiğini de vurguladı.

Haberin devamında ise, ara bölgede mevcut olan “işgal rejimi nöbet kulübesinin ne zaman söküleceğinin” belirsizliğini koruyan üçüncü unsur olduğu belirtilirken, anlaşmanın diğer maddeleri konusunda ise Rum hükümetinin tüm süreçleri ilerlettiği ve 23 Ekim tarihinden itibaren, imara açılması kararlaştırılan bölgenin parselasyonuna başlanacağı vurgulandı.

Gazete, “Trulli-Pile” yolunun asfaltlanması işleminin ise AB’nin katkılarıyla gerçekleştirileceğini, bunun da bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

-AB memnuniyet dile getirdi

Gazete haberinin devamında, AB Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komiseri Elisa Ferreira’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pile anlaşmasının memnunlukla karşıladığını duyurduğunu da aktardı.

Habere göre Ferreira, AB’nin anlaşmanın uygulanmasını destekleyeceğini de açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de benzer bir açıklamayla anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve BM ile UNFICYP’in özlü rolünü desteklediğini vurguladı.

-Muhtarlardan memnuniyet açıklaması

Gazete haberinin devamında, Pile’nin Kıbrıslı Rum muhtarı Simos Mitidis ile Kıbrıslı Türk muhtarı Veysel Güden’in yaptıkları açıklamalarda, varılan anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre Mitidis, anlaşmanın Pile halkının kalkınmasına ve iki toplumun yakınlaşmasına katkı koyacağına inandığını belirtirken, yeni inşa edilecek yolda kişilerin ve araçların kontrolünün, KKTC kısmında KKTC polisi tarafından yapılacağını ifade etti.

Mitidis ayrıca, “Pile’deki ara bölgenin statükosunun korunacağını ve bölge halkının, işçilerin, tıpkı önceden olduğu gibi, bölgeden faydalanabileceklerini, BM’nin de ara bölgenin gözetiminden sorumlu olmayı sürdüreceğini” savundu.

Kıbrıslı Türk muhtar Güden ise KİPE’ye açıklamasında, “taleplerimiz karşılık gördüğü için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Güden, KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından henüz anlaşmanın içeriğine dair bilgilendirilmediğini, bu sebepten ötürü de anlaşmanın içeriği hakkında yorumda bulunamayacağını da ifade etti.

Haravgi gazetesi ise haberini, “Pile’nin İki Muhtarı Da Memnun – Türk Dışişleri Pile Anlaşmasını Memnunlukla Karşıladı – AKEL: Anlaşma Uygulansın” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Gazete, diğer gazetelerden farklı olarak AKEL’in dün söz konusu anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamaya yer verdi.

AKEL’in açıklamasında; anlaşmaya dair edindikleri bilgiye göre, asıl hedef olan, ara bölgenin statüsünün yeniden sağlanmasının başarıldığının görüldüğü ve bundan sonraki aşamanın ise anlaşma maddelerinin uygulanması olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, tüm Kıbrıs’ta kalıcı barış ve güvenliğin, Kıbrıs sorununa, üzerinde uzlaşılmış çerçeve içerisinde bulunacak bir çözümle sağlanabileceği ifade edildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Fırsata Dönen Kriz – Pile Anlaşmasının Uygulanmaya Başlanacağı Tarih 23 Ekim”.

Alithia: “Pile Yolu Konusu Kontrollü Krizle Çözüldü – Belediye Başkanları Memnuniyet Dile Getirdi – Komisyon Destekleyecek”.

