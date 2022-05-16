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Olgun’dan Mavroyiannis’e, veda yemeği

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Olgun’dan Mavroyiannis’e, veda yemeği
 
 
Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, görevinden ayrılan Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyiannis’e, BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la ortak bir organizasyonla Cuma akşamı veda yemeği verdi.
Yemekte Olgun, Mavroyiannis ve Stewart’ın yanısıra, Kıbrıslı Rum Müzakereci görevine atanan Menelaos Menelaou, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Kıbrıslı Rum Teknik Komiteler Koordinatörü Adrianos Kyriakides, BM Barış Gücü Kıdemli Danışmanı Aderemi Adekoya ve BM Görevlisi Sherry Holbrook da yer aldı.
 
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