Okulları gençler kundaklamış

Güney Lefkoşa’da kundaklanan iki okulun Paskalya yortusu sırasında gençlerin yaptığı taşkınlıklarda meydana geldiği öğrenildi

Güney Kıbrıs’ta Pazar günü kutlanan Paskalya yortusu sırasında gençlerin yaptığı taşkınlıklar Rum basınında geniş yer buldu.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, “Paskalya’da Gençlerin Taşkınlığı Kontrolden Çıktı” başlığı altında manşete taşıdığı haberinde, polisin aldığı geniş önlemlere rağmen Paskalya yortusuna ilişkin kutlamalara, gençliğin taşkınlıklarının damga vurduğunu yazdı.

Gazete, Güney Lefkoşa’nın “Strovolo” semtinde bulunan iki okulun Pazar sabahı erken saatlerde kundaklandıklarını, okullarda altı sınıf ile okulların birinin kantininin çıkan yangında büyük zarar gördüğünü aktardı.

Haberde, kundaklamaların gençler tarafından yapıldığına inanıldığı, polisin araştırmalarının ise sürdüğü vurgulandı.

Haberde ayrıca, itfaiye ekiplerinin Cumartesi ve Pazar günleri toplamda 108 çağrıya müdahale ettiği, bunlardan 80’inin kilise avlularında yakılan Paskalya ateşleri olduğu belirtildi.

415 BİN PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Paskalya döneminde kullanımı artış gösteren çatapat ve diğer patlayıcı maddelerde ele geçirilen miktar bu yıl rekora ulaştı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, bu yılın başından Paskalya yortusunun kutlandığı Pazar gününe kadarki sürede ele geçirilen çatapat ve benzeri patlayıcı miktarının 415 bin adetle rekor sayıya ulaştığını yazdı.

Gazete ayrıca, yine aynı dönemde 43 molotof kokteyli ve çeşitli patlayıcılar ele geçirildiğini de belirtti.



