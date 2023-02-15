Neofitu karşısında iki aday

Başkanlık seçiminin yapılacağı DİSİ kurultayında mevcut başkan Averof Neofitu’nun, karşısına iki adayın çıkacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, 11 Mart tarihinde yapılacak olan DİSİ kurultayında karşısına iki yakın çalışma arkadaşının çıkacağını yazdılar.

DİSİ Başkan vekili Haris Yeorgiadis’in, başkanlık seçimi için dün resmen adaylığını açıkladığını yazan gazete DİSİ Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu’nun ise adaylığını bugün açıklayacağını belirtti.

Gazete Yeorgiadis ile Dimitriu’nun Neofitu’ya yönelik gerek seçim sonrası gerekse başkanlık seçimlerinin ilk turundan sonraki tutumu nedeniyle eleştiri oklarını yönelttiğini de yazdı.

