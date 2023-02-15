banner913
banner885
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
10 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
28 0
 
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
22 0
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
99 0
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
38 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
30 0
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı
29 0
banner915

MİK Hellim standardında ihracatı artıracak değişiklik

banner476

Rum peynir üreticilerinin hellim standardında değişiklik yapılarak “katlanmamış” hellimin de dâhil edilmesi talebinin bakanlık tarafından kabul edilmesiyle blok, dilim ve burger tipi hellim de MİK damgası taşıması, resmî gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

banner825
MİK Hellim standardında ihracatı artıracak değişiklik
Güney Kıbrıs'ta Tarım Bakanlığı’nın aldığı karar kararla, ülkenin en çok ihraç ettiği ürünlerden olan blok, dilim ve burger tipi hellim de artık ambalajında Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün damgası taşıyabilecek.
Fileleftheros’un haberine göre Rum peynir üreticilerinin hellim standardında değişiklik yapılarak “katlanmamış” hellimin de dâhil edilmesi talebinin bakanlık tarafından kabul edilmesiyle blok, dilim ve burger tipi hellim de MİK damgası taşıması, resmî gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni değişiklikle hellim artık katlanmış (yarım ay şeklinde) veya Güney Kıbrıs’ın bazı bölgelerinde yoğunlukla üretildiği gibi katlanmamış şekilde olabilecek.
Standartta değişiklik yapılmasının, Avrupa kurumsal çerçevesinde öngörülen ve üye devletlere, geleneksel ürün üretimini tüketicilerin yeni taleplerine göre uyarlayabilmesine olanak tanıyan rutin bir uygulama olduğu kaydedilen haberde, resmî gazetede yayımlanan değişikliğin şunları da kapsadığı aktarıldı:
“Hellim üretiminde çiğ (pastörize edilmemiş) süt de kullanılabilecek. Üretim sırasında, lor peynirinin sütün dökülmesinden sonra hemen kopabildiği 40 derece santigrata kadar ısıtılması aşaması isteğe bağlı hale getirildi. Nanenin, hellim ürününün ikiye katlanması ya da paketlenmesi sırasında eklenebilmesi. Hellime tuz eklenmesinde, masada tuzlama şartı isteğe bağlı hale getirilerek tuzun noro suyuna katılabilmesi. Paketlemeden önce hellimin en az 8 saatten 3 güne kadar tuzlu noro suyunda tutulabilmesi. Paketlenmiş ürünün ısısının, en fazla üç dakika, merkezindeki sıcaklığının 72 derece santigratı aşması da MİK Hellim standardına eklendi.”
Gazete bu değişikliklerin, üretilen daha çok hellimin ihraç edilmesine olanak tanıyacağı için çok önemli olduğuna dikkat çekti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.