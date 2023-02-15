MİK Hellim standardında ihracatı artıracak değişiklik

Rum peynir üreticilerinin hellim standardında değişiklik yapılarak “katlanmamış” hellimin de dâhil edilmesi talebinin bakanlık tarafından kabul edilmesiyle blok, dilim ve burger tipi hellim de MİK damgası taşıması, resmî gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi

Güney Kıbrıs'ta Tarım Bakanlığı’nın aldığı karar kararla, ülkenin en çok ihraç ettiği ürünlerden olan blok, dilim ve burger tipi hellim de artık ambalajında Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün damgası taşıyabilecek.

Fileleftheros’un haberine göre Rum peynir üreticilerinin hellim standardında değişiklik yapılarak “katlanmamış” hellimin de dâhil edilmesi talebinin bakanlık tarafından kabul edilmesiyle blok, dilim ve burger tipi hellim de MİK damgası taşıması, resmî gazetenin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni değişiklikle hellim artık katlanmış (yarım ay şeklinde) veya Güney Kıbrıs’ın bazı bölgelerinde yoğunlukla üretildiği gibi katlanmamış şekilde olabilecek.

Standartta değişiklik yapılmasının, Avrupa kurumsal çerçevesinde öngörülen ve üye devletlere, geleneksel ürün üretimini tüketicilerin yeni taleplerine göre uyarlayabilmesine olanak tanıyan rutin bir uygulama olduğu kaydedilen haberde, resmî gazetede yayımlanan değişikliğin şunları da kapsadığı aktarıldı:

“Hellim üretiminde çiğ (pastörize edilmemiş) süt de kullanılabilecek. Üretim sırasında, lor peynirinin sütün dökülmesinden sonra hemen kopabildiği 40 derece santigrata kadar ısıtılması aşaması isteğe bağlı hale getirildi. Nanenin, hellim ürününün ikiye katlanması ya da paketlenmesi sırasında eklenebilmesi. Hellime tuz eklenmesinde, masada tuzlama şartı isteğe bağlı hale getirilerek tuzun noro suyuna katılabilmesi. Paketlemeden önce hellimin en az 8 saatten 3 güne kadar tuzlu noro suyunda tutulabilmesi. Paketlenmiş ürünün ısısının, en fazla üç dakika, merkezindeki sıcaklığının 72 derece santigratı aşması da MİK Hellim standardına eklendi.”

Gazete bu değişikliklerin, üretilen daha çok hellimin ihraç edilmesine olanak tanıyacağı için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

