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Lefkoşa’nın Rum kesiminde keskin nişancı tüfeği "sniper" ile cinayet

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Lefkoşa’nın Rum kesiminde 48 saat içerisinde ikinci cinayet işlendi, bu kez “sniper” olarak bilinen keskin nişancı tüfeği kullanıldı.

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Lefkoşa’nın Rum kesiminde keskin nişancı tüfeği "sniper" ile cinayet
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Rum radyosu ve diğer internet gazeteleri Aleksis Mavromihalis isimli 45 yaşındaki Rum’un, dün gece saat 21.00 sularında, ikinci kattaki apartman dairesinin balkonunda bulunduğu sırada, sniper ile yapılan tek atışla vurulduğunu duyurdu. Hastaneye kaldırılan Mavromihalis’in hayatını kaybettiği bildirildi.
Polise çalındığı bildirilen bir araç, Mavromihalis’in öldürülmesinden bir saat sonra Lefkoşa-Limasol otoyolunun Koççat çıkışında yanar vaziyette bulundu. Benzer durumun pazartesi günü 10 el ateş edilerek öldürülen Thanasi Kaloyeropulu cinayetinde de yaşanmış olması nedeniyle polis, cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyor.
 
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