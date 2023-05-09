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Lefkoşa semalarında savaş uçakları uçacak

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Rum ordusu, dost ülkelerle hava ve kara araçlarının da katılımıyla “Lefkoşa FIR hattı” içinde tatbikat yapıyor

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Lefkoşa semalarında savaş uçakları uçacak
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Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) “Lefkoşa FIR hattı” içinde dost ülkelerle, hava ve kara araçlarının da katılımıyla hava savunma senaryoları içeren eğitim tatbikatı yapacağı belirtildi. 
Güney Kıbrıs Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre önceki gün başlayan eğitim tatbikatı, 11 Mayıs'a kadar sürecek.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikat çerçevesinde dost ülkelerin helikopterleri ve savaş uçakları tarafından yüksek irtifa uçuşlar ile alçak uçuşlar gerçekleştirileceğini yazan Alithia gazetesi, söz konusu faaliyetlerin, Rum Yönetimi'nin dost ülkelerle yıllık askeri iş birliği programına dâhil olduğunu kaydetti.
Haberde, tatbikata hangi ülkelerin katılacağı belirtilmedi.
 
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