Lefkoşa Rum Belediyesi’nden Azimkâr’a ödül

Lefkoşa Rum Belediyesi ve Belediye Meclisi, bir alışveriş merkezinde kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir Rum’u kalp masajı yaparak hayata döndürmeyi başaran Kıbrıslı Türk Şaziye Azimkâr’a ödül vererek teşekkür etti.

Alithia’ “Aristeias Cyens” isimli merkezde çalışan Azimkâr’a ödülünün Belediye yönetim kurulu toplantısı sırasında verildiğini, ilgili görsel eşliğinde aktardı.

