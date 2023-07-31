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Larnaka ile Pire arasında ilk deniz seferi yapıldı

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Larnaka ile Pire arasında ilk deniz seferi yapıldı
Larnaka ile Yunanistan'ın Pire kenti arasındaki ilk deniz seferinin Cumartesi günü yapıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, “Daleela” adlı geminin 274 yolcusu, evcil hayvanlar, şahsi araçlar ve motosikletlerle birlikte Larnaka Limanı’ndan yola çıkarak güvenli bir şekilde Pire Limanı’na vardığını yazdı.
Haberde, Larnaka-Pire gemi seferleri için Ağustos ayındaki tüm biletlerin satıldığı kaydedildi.
 
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