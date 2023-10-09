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“İsrail’in kibri her türlü sınırı aştı”

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Filistin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Abdalla Attari, İsrail’in kibrinin her türlü sınırı aştığını söyledi

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“İsrail’in kibri her türlü sınırı aştı”
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Filistin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Abdalla Attari açıklamasında, Hamas’ın neden şu an İsrail’e karşı bir saldırı başlatmaya karar verdiği sorusu üzerine “İsrail’in kibrinin her türlü sınırı aştığını ve Filistinlilerin tepki göstermesi için dün veya önceki gün herhangi bir şey olması gerekmediğine” işaret etti.
İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmünün aralıksız devam ettiğini de belirten Attari, sözlerini kısaca “Sorunun çözümü basittir, uluslararası ikiyüzlülük ve çifte standart politikası sona ersin ve insanlar Orta Doğu’da barış ve istikrarın yalnızca Filistin sorununun adil bir şekilde çözülmesiyle sağlanabileceğini anlasın” şeklinde sürdürdü.
Güney Kıbrıs’taki Filistin Büyükelçiliği ise açıklamasında “politik geleceğin dışlanması yanı sıra Filistin halkına kendi kaderini tayin etme ve uzun bir süredir kendi devletini meydana getirme konusundaki yasal hakkı kullanmasının izin verilmemesinin sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduk. Ayrıca günlük problemler ve saldırıların sonuçları konusunda da uyarılarda bulunduk” ifadelerini kullandı.
 
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