banner913
banner932
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
DAÜ’deki kriz, istifa getirdi
22 0
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
Döveç Group beş okula yardım elini uzattı
42 0
 
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
AB’den Türk devletlere KKTC uyarısı
30 0
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
Polis genel müdürlüğü tarafından itfaiye haftasında etkinlikler gerçekleştirilyor…
15 0
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
DenizBank'ın KKTC Ülke Müdürlüğü ve Girne Şubesi yarın açılıyor
20 0
Uyuşturucu baskınında bir şehit
Uyuşturucu baskınında bir şehit
111 0
Karabağ'da ateşkes sağlandı
Karabağ'da ateşkes sağlandı
11 0
banner964

Hristodulidis: "Özel temsilci ve üçlü görüşme konusunda aynı çizgideyiz"

banner476

banner974
Hristodulidis: "Özel temsilci ve üçlü görüşme konusunda aynı çizgideyiz"
banner971

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununda bir özel temsilci atanması ve üçlü bir görüşmenin yapılması konusunda BM Genel Sekreteri ile aynı çizgide olduklarını belirtti.

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Hristodulidis, Guterres’in yarın TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceğine dikkati çekerken müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik perspektifleri inceleyecek bir şahsiyetin (özel temsilcinin) atanmasını açıklayacak  bir üçlü görüşmenin yarın bile yapılmasına hazır olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin niyetleri konusunda kendisini bilgilendirmesinden memnun olduğunu söyleyen Hristodulidis şu ana kadar herhangi bir sonucun alınmadığını ve "diğer tarafın yanıtının bulunmadığını" ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin, AB’nin güçlü ülkelerinin Genel Sekreter ile yaptıkları görüşmeler sırasında Kıbrıs sorununu ve müzkerelerin yeniden başlaması gerekliliğini ortaya koyduğunu, kendisine iletmesinin de önemini vurguladı.

Guterres’in üçlü görüşme ve Tatar’a davette bulunma niyetinin olup olmadığı sorusu üzerine Hristodulidis, böyle bir çağrıyı zaten yaptığını ancak olumsuz yanıt alındığını belirtti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.