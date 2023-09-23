Hristodulidis: "Özel temsilci ve üçlü görüşme konusunda aynı çizgideyiz"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununda bir özel temsilci atanması ve üçlü bir görüşmenin yapılması konusunda BM Genel Sekreteri ile aynı çizgide olduklarını belirtti.

Kıbrıslı Rum lider Hristodulidis, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Hristodulidis, Guterres’in yarın TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceğine dikkati çekerken müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik perspektifleri inceleyecek bir şahsiyetin (özel temsilcinin) atanmasını açıklayacak bir üçlü görüşmenin yarın bile yapılmasına hazır olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin niyetleri konusunda kendisini bilgilendirmesinden memnun olduğunu söyleyen Hristodulidis şu ana kadar herhangi bir sonucun alınmadığını ve "diğer tarafın yanıtının bulunmadığını" ifade etti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin, AB’nin güçlü ülkelerinin Genel Sekreter ile yaptıkları görüşmeler sırasında Kıbrıs sorununu ve müzkerelerin yeniden başlaması gerekliliğini ortaya koyduğunu, kendisine iletmesinin de önemini vurguladı.

Guterres’in üçlü görüşme ve Tatar’a davette bulunma niyetinin olup olmadığı sorusu üzerine Hristodulidis, böyle bir çağrıyı zaten yaptığını ancak olumsuz yanıt alındığını belirtti.