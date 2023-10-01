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Hristodulidis emeklilik maaşı da alıyor

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Hristodulidis emeklilik maaşı da alıyor
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, maaşının yanı sıra emekli maaşı da aldığı belirtildi.
Alithia gazetesi, “Başkan Hristodulidis Emekli” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in 2018 yılında Dışişleri Bakanlığı'na seçildiği zaman kamudaki görevinden istifa ettiğini ancak haklarından mahrum kalmadığını yazdı.
Habere göre Hristodulidis, 2018 yılından bu yana, aylığı 1110 Euro olan emeklilik maaşı da alıyor.
 
 
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