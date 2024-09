Hristodulidis, BM Genel Kurulu'na hitap etti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta gerçekleştirilen BM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşma, Güney Kıbrıs'ta yayımlanan gazetelerin bugünkü sayılarında geniş yer buldu.



Fileleftheros gazetesinin “Uluslararası Hukuk a la carte Değil” başlıklı haberine göre konuşmasında “işgal, saldırganlık ve güç kullanımından kaynaklanan yasa dışılığın kabul edilemeyeceğini” öne süren Hristodulidis, “uluslararası hukukun a la carte olmadığını” vurguladı.

Hristodulidis’in BM Genel Kurulu kürsüsünden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya yanıt verdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in konuşmasında ileri sürülen Türk işgali, kayıplar ile göçmenlerin dramı yanı sıra Türkiye’nin Kıbrıs’ta yol açtığı ileri sürülen acılardan da söz ettiğini belirtti.

Hristodulidis’in konuşmasında Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ile Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin ortak geleceğiyle ilgili vizyonundan söz ettiğini de kaydeden gazete, Hristodulidis’in müzakerelerin hemen yeniden başlamasına hazır olduğunu yinelediğini de iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis konuşmasında, “BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında tanımlandığı üzere siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyonu öngören BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla ilgili tek çerçeve bağlamında aynı zamanda AB hukuku, değerleri ve ilkeleriyle tam uyum içerisinde, Kıbrıs sorununun sürdürülebilir çözümü için müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla tüm çabayı sarf etmeyi sürdürmeye kararlı olduğunu” da vurguladı.

Konuşmasında Kıbrıslı Türklere de mesaj gönderen Hristodulidis, tüm Kıbrıslılar için diğer Avrupalıların sahip olduğu tüm hakları ve temel özgürlükleri sağlamaya kararlı olduğunu vurgulayarak “daha azını hak etmiyorlar” ifadesini kullandı.

Sürekli olarak kendisine 50 yılın ardından Kıbrıs’ta barış için iyimser olup olmadığının sorulduğunu da ifade eden Hristodulidis, AB’nin ilham veren öncülerinden biri olan Jean Monnet’in “körü körüne iyimserliğin ya da felç edici kötümserliğin zamanı değil. Şu an kararlı olmalıyız” şeklindeki sözlerini anımsattı.

Gazeteye göre Hristodulidis sözlerini “Bu nedenle cevap şu ki, Kıbrıs’ta barış için aynı zamanda ülkemi ve halkımı işgal birlikleri ile yabancı garantörlerin olmadığı çağdaş ve yaşayabilir bir Avrupa devletinde yeniden birleştirmek için yorulmak bilmeden ve cesurca çalışmaya kararlıyım” şeklinde sürdürdü.

Gazete Hristodulidis’in BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına yanıt verdiğini ve “tarih bizleri yargılayacak” ifadesini kullandığını da iletti.

Gazeteye göre “tarihin, barışı sağlama fırsatına sahip olan ancak bunun yerine revizyonizm ve uluslararası hukuku küçümseme yolunu seçen liderlere tuttuğu ışık tutma konusunda acımasız olduğunu” öne süren Hristodulidis, “liderlik etmek isteyenlerin örnek olması gerektiğine” işaret etti.

Konuşmasının devamında Türkiye Cumhurbaşkanı'na şahsen atıfta bulunarak “ahlakın sesinin seçici bir tarihsel hafıza kaybına veya uluslararası hukuk ihlallerine karşı seçici bir hassasiyete sahip olamayacağı” iddiasında da bulunan Hristodulidis, “saldırgan olan ve uluslararası hukuk ihlal edenin meşruluğu savunamayacağını ve başkalarına parmak sallayamayacağını” ileri sürdü.

Konuşmasının devamında BM Güvenlik Konseyi üyelerine seslenen ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınmasına dair tezine de atıfta bulunan Hristodulidis “bu kürsüden Sayın Erdoğan’ın BM tüzüğü, BM Güvenlik Konseyi kararları ve aralarında deniz hukukuyla ilgili BM sözleşmesinin de bulunduğu uluslararası hukukun ihlal edilmesi için çağrıda bulunduğunu duyduklarını” ileri sürdü.

Kendisinin ve uluslararası toplumun buna yanıtının açık olduğunu ifade eden Hristodulidis, buna yanıtın “işgal, saldırganlık ve güç kullanımından kaynaklanan yasa dışılığın kabul edilemeyeceği” şeklinde olduğunu öne sürdü.

Sözlerinin devamında “uluslararası hukukun a la carte olmadığını ve uluslararası hukukun yorumlanmasının ihlal edenin kim olduğuna bağlı olarak değişmediği” iddiasında da bulunan Rum lider, uluslararası hukukun tüm konjonktürlerde ve tüm ülkelerde eşit uygulandığını söyledi.

Uluslararası hukukun Türkiye’de de uygulandığını dile getiren Hristodulidis, "Türkiye’nin 50 yıl önce BM tüzüğünü ihlal edecek şekilde güç kullandığını, egemen bir devleti işgal ettiğini ve Kıbrıs’ta işgalci güç olduğunu" iddia etti.

“Bir işgali barış operasyonu olarak nitelendirmenin mevcut genel kurul oturumuna hakaret olduğunu” da ileri süren Hristodulidis “revizyonizmin ne şimdi ne de başka bir zaman hakikati değiştiremeyeceğini” öne sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden seslenerek Erdoğan’ı yeni bir yol çizmeye de davet eden Hristodulidis sözlerini kısaca şöyle sürdürdü:

“Sayın Erdoğan’a şunu söylüyorum; şu an uluslararası hukuk ve barış konusunda beyan ettiğiniz tezinizi korumanızın vaktidir. Sahip olduğu konumun ahlaki (manevi) üstünlüğüne inanan hiçbir ülke, müzakere masasına oturmayı reddetmez. Yeni bir barış ve iş birliği yolu çizebileceğimize gerçekten inanıyorum. Coğrafyayı değiştiremeyiz. Bu bir lanet değil fırsattır. Türkiye ve Kıbrıs her daim komşu olarak kalacaktır.”

Hristodulidis’in, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu gibi bir bölgede oynaması gereken önemli role değindiğini de bildiren gazete, Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çeşitli ülkelerle iş birliğini vurguladığını da aktardı.

Hristodulidis konuşmasında Gazze’ye yönelik insani koridora ve Amaltheia inisiyatifine de değinirken, Güney Kıbrıs’ın kriz dönemlerinde defalarca bölgesel tahliye merkezi olarak faaliyet gösterdiğini de ekledi.

AKEL

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre AKEL partisi ise dün yaptığı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı ve KKTC’nin tanınmasını istediği açıklamalarını kabul edilemez olarak nitelendirdi ve kınadı.

AKEL açıklamasında, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarına zarar verdiğini de öne sürdü.

