Hloraka’da alarm

Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadığı Baf’ın Hloraka köyünde saldırıya uğrayan Suriyeliler için Rum polisi bölgede güvenlik önlemleri aldı

Suriyeli mültecilerin yoğun yaşadığı Baf’ın Hloraka köyünde, geçtiğimiz Pazar günü köy sakinlerinin mültecilerin bölgeden gönderilmesi talebiyle düzenlediği protesto ve aynı gece maskeli kişilerin Suriyelilerin evlerine saldırması olayları gündemden düşmüyor.

Alithia gazetesi, Meclis ve DİSİ Başkanı Anna Dimitriu’nun Hloraka’daki olaylar ve mülteci konularında açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Nefret söylemleri, utanç verici kıyım olaylarını kınadıklarını belirten Dimitriu, Kıbrıslı vatandaşların da kendi yerlerinde kendilerini güvende hissetmemesinin mantık dışı olduğuna dikkati çekti.

Politis gazetesi ise polisin, Hloraka’daki olayların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla alarmda kalmaya devam ettiğini yazdı.

Gazete polisin bölgede kalmaya devam ettiğini de yazdı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimboitis, Hloraka’da önde gelen unsurun, bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması olduğunu ifade etti.

Letimbiotis ayrıca siyasi sığınma başvurularından söz ederek geçen yıl ayda ortalama bin başvurunun incelendiğini, bugün ise bu rakamın aylık 1800’e çıktığını belirtti.

Ülkedeki mülteci sorununda ilk kez, çok sayıdaki düzensiz göçmenin ülkeden (Güney Kıbrıs’tan) ayrıldığına dikkati çeken Letimbiotis, siyasi sığınma başvurularının kısa zamanda incelenmesine yönelik Özel Mahkeme aracılığıyla gerçekleşen dönüşlerin de ikiye katlandığını ifade etti.

Politis gazetesi bir başka haberinde ise, Hloraka bölgesinde yıllardır Suriyelilerin oturduğunu yazdı.

Gazete, Hloraka Muhtarı Nikolas Liasidis’in açıklamasına dayanarak 2018 yılından itibaren Suriye kökenli kişilerin toplu olarak Hloraka’ya gelmeye başladığını belirtti.

Suriyelilerin bölgeye gelmesinden önce Hloraka'da hiçbir sorunun yaşanmadıığını belirten gazete, bir iş insanın, binlerce euro kazanç elde etmek için siyasi sığınma başvuru sahibi kişiler için site inşa etme kararını vermesinin ardından bölgenin Suriyelilerle dolduğunu yazdı.

Habere göre Mart 2020’ye kadar 257 dairenin bulunduğu sitede 800-900 mülteci ikamet ederken 300-400 kadar mülteci de bölgedeki başka evlerde ikamet ediyor.

