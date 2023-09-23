“Guterres, tarafları desteklemeye kararlı”

BM Sözcüsü Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması için ileriye doğru bir yol bulunması amacıyla tarafları desteklemeye kararlı olmaya devam ettiğini ifade etti

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreterinin Basın Sözcüsü Stephane Dujarric’in geçen Çarşamba akşamı Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamalara yer verdi.

Açıklamasında BM Genel Sekreterinin liderlerle yapacağı görüşmelere atıfta bulunan Dujarric, BM Genel Sekreterinin müzakerelerin yeniden başlaması için ileriye doğru bir yol bulunması amacıyla tarafları desteklemeye kararlı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Dujarric, BM Genel Sekreterinin yinelediği üzere, iyi niyet misyonunun tarafların emrinde olmaya devam ettiğini de iletti.

BM Genel Sekreteri ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin neden yapılmadığı sorusuna karşılık, bunun Türk tarafının planlama meselesi olduğunu ifade eden Dujarric, BM Genel Sekreteri ile Türkiye Dışişleri Bakanı arasında bu hafta bir görüşme planlanmasının beklendiğini söyledi.

Guterres’in New York’ta liderlerle üçlü bir görüşme yapma olasılığı konusunda ise Dujarric, böyle bir şeyle ilgili yeni bir şey olmadığını sözlerine ekledi.

Gazete başka bir haberinde ise, BM Genel Sekreterinin Siyasi İşler ve Barış İnşasından sorumlu yardımcısı Rosemary Di Carlo ile Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun New York’ta görüştüklerine yer verdi.

Dir Carlo ile Menelau’nun görüşmede, Kıbrıs sorunundaki müzakere sürecinin canlandırılmasıyla ilgili gelişme halindeki çabalar ve istişarelerle ilgili durumu ele aldıklarını kaydeden gazete, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, BM tarafından olumlu bir perspektif oluşturulmasına yönelik ilerleme yaşanması için çabayı devam ettirmeye taahhüdünün teyit edildiğini ekledi.

Politis ise konuyla ilgili haberlere “New York’taki Dönüm Noktası da mı Kaybediliyor?” başlığıyla yer verdi.

