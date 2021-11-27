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Güney’de yeni önlemlere protesto

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Çocuklarına getirilen maske ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan veliler, Eğitim Bakanlığı önünde protesto etti, öğrenciler ders boykotu yaptı

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Güney’de yeni önlemlere protesto
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Rum yönetiminin artan koronavirüs vakalarına karşı önceki gün kararlaştırdığı yeni önlemler, sinirleri gerdi. Önlemlerin hukuki engellere takılma olasılığının da yüksek olduğu bildirildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros, “Yeni Önlemler Sinirleri Bozdu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, önceki gün açıklanan ve özellikle 6-11 yaş grubundakilerle ilgili önlemlerin emirnameye dahil edilmesinin, 14 yaş ve altındaki çocukların suça ehliyeti olmaması nedeniyle mümkün olmadığını yazdı.
Gazete, AB’nin de tam aşılı olanlar için SafePass’ın, ikinci doz aşının alınmasından 9 ay sonra iptal edilmesini tavsiye etmesine rağmen Rum yönetiminin aldığı kararda bu sürenin 7 ay olduğunu, bu nedenle Rum yönetiminin önceki günkü kararlarını gözden geçirmek zorunda kalabileceğini yazdı.
Habere göre çocuklarına getirilen maske ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan veliler, önceki gün Eğitim Bakanlığı önünde ve bakanlığın Limasol’daki ofisi önünde kararları protesto etti, öğrenciler ders boykotu yaptı. Yeme-içme yeri sahipleri ise alınan kararların 18 Aralık’tan itibaren aşısızların veya son doz aşısının üzerinden 7 ay geçen kişilerin bu tür yerlere girişine izin vermemesinin iş yerlerini baltalayacağı gerekçesiyle sert eleştirilerde bulundu.
 
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