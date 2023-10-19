Güney’de turist rekoru

Güney Kıbrıs’a Eylül ayında gelen turist sayısı, son üç yılın en yüksek rakamına ulaştı. Güney’e geçtiğimiz ay gelen turist sayısı 487 bin 350 olurken, en çok turisti yüzde 34 (165 bin 869 kişi) ile Birleşik Krallık oluşturdu

Güney Kıbrıs’a Eylül ayında giden turist sayısının, son üç yılın en yüksek rakamına ulaştığı belirtildi.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Eylül ayında Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turist sayısının 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 17.9 artış gösterdiğini yazdı.

Eylül ayında gelen turist sayısının 487 bin 350 olduğunu yazan gazete 2022 yılında bu rakamın 413 bin 382 olarak kaydedildiğini belirtti.

Bu yıl Eylül ayında gelen turist sayısının 2020’den (Eylül) sonraki en fazla rakam olduğunu belirten gazete, Eylül 2019’da 679 bin 628; 2018’de 520 bin 138 turistin geldiğini anımsattı.

Habere göre 2023 Ocak-Eylül döneminde ise 3 milyon 136 bin 145 turist ülkeye giriş yaparken 2022 yılının aynı döneminde ise 2 milyon 540 bin 554 kişi geldi.

EN ÇOK TURİST BİRLEŞİK KRALLIK'TAN

En çok turistin yüzde 34 (165 bin 869 kişi) ile Birleşik Krallık’tan olduğunu yazan gazete, İsrail’den gelen turist sayısının ise 2022 Eylül ayına göre yüzde 63 oranında (22 bin 75 kişi) artarak 57 bin 88 kişiye yükseldiğini belirtti.

Gazete, Eylül ayı için İsrail’den gelenlerin, Güney Kıbrıs’a gelen toplam turistlerin yüzde 11.7’sini de teşkil ettiğini yazdı.

Habere göre Eylül 2023’teki ziyaretlerinin, yüzde 84.1’i turizm veya tatil; yüzde 10.3’ü akraba veya arkadaş ziyareti; yüzde 5.5’i ise mesleki amaçlı yapıldı.

