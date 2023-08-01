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Güney'de Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,4

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Güney'de Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,4
Güney Kıbrıs’ta Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,4 olarak açıklandı.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün (Eurostat) verilerine göre Güney Kıbrıs’ta Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,4 olduğunu yazdılar.
Gazete, geçtiğimiz yılın Temmuz ayına oranla bu yıl Temmuz ayında gıda fiyatlarında yaşanan artışın ise yüzde 8,4 olduğunu aktardı.
 
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