Güney’de Maraş paniği büyüyor

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos İoannu, kapalı Maraş’taki Rum mallarının satışının önlenmesi tedbiri olarak, bunların hükümet tarafından satın alınması ve yasal sakinlere iade edilmesi önerisinde bulundu

Kıbrıslı Türk bir iş insanının, Kapalı Maraş’ta bulunan üç hotel ve iki de apartman katını sahiplerinden satın aldığını açıklaması Güney’de gündem olmaya devam ediyor.

Güney Kıbrıs Hükümeti'nin, Kıbrıslı Türk bir işadamının Kıbrıslı Rum mal sahiplerinden kapalı bölge Maraş’ta üç oteli satın aldığına dair haberin ortaya çıkmasının beş gün akabinde çaresiz bir şekilde gelişmeleri takip ettiği ve bunları önlemek için “panzehire” sahip olmadığının görüldüğü ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Hükümetten Maraş Konusunda Çaresizlik ve Eller Yukarı- Gafil Avlanmış, B Planı Yok ve Tepki Verme Olanağı Yok” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, önceki gün Rum Dışişleri Bakanlığı'nda konuyla ilgili olarak bir toplantı yapıldığını yazdı.

Rum Dışişleri Bakanlığı'nda, kapalı bölge Maraş konusunda üzerinde anlaşmaya varılan her şeyin ve BM Güvenlik Konseyi kararların uygulanması “dilekleriyle” önceki gün bir toplantı yapıldığını yazan gazete, toplantıda, KKTC’deki taşınmazların Kıbrıslı Rumlar tarafından Rum olmayan kişilere satılmasıyla ilgili satış belgelerinin kabul edilmediğine dair açıklamalarda bulunulduğunu iletti.

Gazete “Tek Yanıt Ezelden Beridir Üzerinde Anlaşmaya Varılan Şeyler” başlığıyla iç sayfadan yer verdiği haberinde ise, Rum devlet liderliği ile siyasi liderliğin gelişmeler konusunda endişeli olduklarını, diğer yandan ise özel anlaşmaların yasa dışı olmadığına işaret ettiklerini iletti.

KKTC’deki Kıbrıs Rum mallarının, Kıbrıslı Türk işadamlarına satıldığına dair artık teyit edilmiş bilgilerin akabinde “toprak üzerindeki yeni oldubittilerin” Rum Yönetimi'ni hazırlıksız ve savunmasız yakaladığını yazan gazete, yapılan tahminlere göre, bunları benzer başka eylemlerin izleyeceğinin kesin olarak addedilmesi gerektiğine işaret etti.

Rum Dışişleri Bakanlığı'nın, mevcut durumla başa çıkılmasının temel parametresinin, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının uygulanması olduğuna işaret ettiğini, öte yandan bakanlığın konuyu tüm boyutlarıyla araştırmayı sürdürdüğünü kaydeden gazete, Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos İoannu’nun gazeteye söylediklerine göre, sözde “Maraş Belediyesi"nin, kapalı bölge Maraş’taki Kıbrıs Rum mallarının satışının önlenmesi tedbiri olarak, bunların hükümet tarafından satın alınması ve yasal sakinlere iade edilmesi önerisinde bulunduğunu iletti.

Kapalı bölge Maraş’taki gelişmelerin önceki gün Dışişleri Bakanlığında, Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Belediye Başkanı Simos İoannubaşkanlığındaki sözde “Maraş Belediye Meclis” heyeti arasındaki toplantıda ele alındığını yineleyen gazete, İoannu’nun, Kıbrıs Rum mallarının satışının önlenmesiyle ilgili tepki biçimleri konusunda kendisine yöneltilen soruya “önemli olan, bunun yasal araçlarla olmasıdır” yanıtını verdiğini aktardı.

Göçmenlere teşvik ve mali yardım sağlanması gerektiğini, aynı zamanda kapalı bölge Maraş’taki mülklerin satılmasının insan haklarıyla ilgili olduğunu ve belediyenin buna müdahale edemeyeceğini ifade eden İoannu, bir tepki önlemi olarak, kapalı bölge Maraş’ta “şu veya bu şekilde korunan” taşınmazların daha sonra yasal sakinlere iade edilmesi için devlet tarafından satın almasını önerdiklerini ifade etti.

İnsanlara Kıbrıs sorununun çözüleceği umudunu vermek için, hükümetin BM ve AB’ye yönelik faaliyetlerinin de bu yönde olması gerektiğini savunan İoannu, dışişleri bakanlığındaki toplantının ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir kişiyi malını sattığı veya satmadığı konusunda eleştirmeye hakları olmadığını ve amaçlarının da bu olmadığını söyledi.

Hedeflerinin kapalı bölge Maraş’taki mülklerin satılmasıyla siyasi olarak zarar gördüğünü, çünkü Kıbrıs Rum kesiminin toprak konusuyla ilgili argümanının kaybolduğunu, diğer yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aracılığıyla insan hakları var olduğunu ve belediye olarak bunlara müdahale edemeyecekleri gibi polislik de yapamayacaklarını kaydeden İoannu, daha sonra “Politis” radyosundaki bir programda yaptığı açıklamada ise, kapalı Maraş’taki söz konusu alım-satım işleminin gerçekleştiğini teyit ederek, bunun nasıl gerçekleştiğini açıklığa kavuşturması konusunda devlete gönderme yaptı.

"Belediye" olarak uzun bir süredir gelişmelerin ne olacağı konusunda uyarıda bulunduklarını da dile getiren İoannu, bunun esas sebebinin Kıbrıs sorunundaki sürekli hareketsizlik olduğunu, bunun insanlara artık çözüm olmayacağı hissiyatını verdiğini ve bunun sonucunda da bazı kişilerin ya ekonomik sebepler, ya da başka sebeplerle mallarını satmak zorunda kaldıklarına işaret etti.

