Güney’de faşizm karşıtı etkinlik

Güney Lefkoşa’da 2 bin kişi, Baf’a bağlı Hloraka ve Limasol’da mültecilere karşı gerçekleştirilen saldırılara karşı gösteri yapmak için önce Elefteriya meydanında toplandı, buradan da İçişleri Bakanlığı ve ardından da Meclise yürüdü

Lefkoşa’nın Güney kesiminde önceki akşamüzeri faşizm ve ırkçı şiddet karşıtı barışçıl bir etkinlik düzenlendiği haber verildi.Haravgi gazetesi, etkinliğe katılan yaklaşık 2 bin kişinin, Baf’a bağlı Hloraka ve Limasol’da mültecilere karşı gerçekleştirilen faşist vahşet ve ırkçı saldırılara karşı gösteri yapmak için önce Elefteriya meydanında toplandıklarını, buradan da İçişleri Bakanlığı ve ardından da Meclise yürüdüklerini yazdı.Alithia gazetesi ise haberinde, etkinliğin olaysız tamamlandığını ve polisin önceki sabah erken saatlerden itibaren gerek eylemcilerin toplanacağı Elefteriya meydanında, gerekse yürünecek güzergâh boyunca üst düzey güvenlik önlemleri aldığını yazdı.Gazete eylemcilerin “mültecilerden ellerinizi çekin” ve “mültecilerin yanındayız” şeklinde sloganlar attıklarını da ekledi.