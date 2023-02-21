banner913
banner885
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
4 0
TC Milli Savunma Bakanı Akar
TC Milli Savunma Bakanı Akar "depremden sonra asker kışladan geç çıkarıldı" iddiasına yanıt verdi:
14 0
 
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
“Kıbrıslılar Türk işgalinden kurtulmaya layıktır”
30 0
Büyük göç tehlikesi
Büyük göç tehlikesi
18 0
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
KKTC’den Türkiye’ye ilaç yardımı
16 0
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
“Adil bir ceza çıkmazsa konu AİHM’e taşınmalı”
7 0
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
Deprem enkazlarının nereye döküleceği belli oldu...
54 0
banner915

Güney’de bir ailenin aylık yaşam maliyeti 2 bin 633 Euro

banner476

Güney Lefkoşa'da dört kişilik bir ailenin kira olmaksızın aylık giderinin 2 bin 633 Euro olduğu açıklandı

banner825
Güney’de bir ailenin aylık yaşam maliyeti 2 bin 633 Euro
Güney Kıbrıs'ta 4 kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyetine ilişkin verilere yer verildi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, şehirlerin hayat pahalılığı, ev kiraları ve ulaşım giderleri gibi bilgilerin yer aldığı Numbeo veritabanına dayandırdığı haberinde, Güney Lefkoşa'daki bir ailenin kira olmaksızın aylık giderinin (maliyetinin) 2 bin 633 Euro olduğunu yazdı.
Limasol'da ise bir ailenin aylık giderinin (maliyetinin) ise 2 bin 869 Euro olduğunu belirten gazete, aylık giderin ötesinde, her ülkenin aylık maaş ortalamasının da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti. 
Gazete, Güney Lefkoşa'da kirayla birlikte bir ay için 3 bin 300 Euro'ya gereksinim duyulurken, Atina'daki bir ailenin aynı düzeyde bir yaşam sürdürmesi için aylık 3 bin 376 Euro'ya ihtiyacı olduğunu yazdı. Limasol'da ise bu rakam 4 bin 400 Euro'yu buluyor.  
Tek bir kişi için ise bu rakamın 753 Euro olduğunu yazan gazete diğer ülkelerdeki aylık yaşam maliyetlerine de yer verdi. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.