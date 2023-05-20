“Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu gücün göstergesi”

Rum Savunma Bakanı Yorgallas, Amerikan donanmasına ait savaşa gemisinin Limasol Limanı’na demirlemesinin “Güney Kıbrıs’ın bölgede sahip olduğu güçlü konumun göstergesi olduğunu” öne sürdü

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Amerikan donanmasının Doğu Akdeniz’de görev yapan 6’ncı filoya bağlı USS Arleigh Burke isimli destroyerin 16 Mayıs’ta Limasol Limanı’na demirlemesini “Güney Kıbrıs’ın bölgede sahip olduğu güçlü konumun göstergesi olduğunu” öne sürdü.

Fileleftheros’un haberine göre Yorgallas, Arliegh Burke’un “class guided-missile destroyer (güdümlü roket) sınıfından olan destroyerin dünyanın en güçlü destroyerlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Yorgallas, Amerikan donanması Arleigh Burke’un Limasol Limanı’na demirlemesiyle ilgili açıklamasında Güney Kıbrıs için “ABD’nin güçlü ortağı ve Doğu Akdeniz bölgesinde güvenlik, barış ve refahı konusunda kıymetli ortaklarından biridir” ifadesinin kullanıldığına vurgu yaptı.

Gazeteler, KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye ABD’nin Rum yönetimine askerî desteğini artırarak devam etmesinin Doğu Akdeniz’de uzlaşı ve diplomasi yerine gerilim ve çekişmeyi tercih ettiğini ortaya koyduğu açıklamasını okurlarına çeşitli başlıklarla aktardı.

