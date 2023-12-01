banner913
banner932
Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı
Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı
7 0
Rum tarafından yeni provokasyon
Rum tarafından yeni provokasyon
150 0
 
“Hiçbir suç örgütü burada barınamaz”
“Hiçbir suç örgütü burada barınamaz”
16 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
25 0
GİAD: “Ercan’daki kesinti sadece teknik arızanın değil, daha derin sorunların yansımasıdır”
GİAD: “Ercan’daki kesinti sadece teknik arızanın değil, daha derin sorunların yansımasıdır”
15 0
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Sinan Güneş atandı
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Sinan Güneş atandı
26 0
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip"
23 0
banner964
banner985

Güney Kıbrıs'a denizden yeni mülteci akını

banner989

banner974
Güney Kıbrıs'a denizden yeni mülteci akını
banner971
Güney Kıbrıs’a geçtiğimiz Çarşamba günü, deniz üzerinden  toplam 209 yeni mültecinin geldiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a yönelik son günlerdeki Suriyeli olan mülteci akınının sorun yaratmaya devam ettiğini yazdı.
Gazete Güney Kıbrıs’a son günlerde içerilerinde toplam 209 mültecinin bulunduğu üç geminin geldiğine dikkati çekti.
209 mültecinin arasında 43 refakatçisiz çocuğun da bulunduğunu yazan gazete ilk gelen gemide 20; ikinci gemide 114 ve üçüncü gemide 75 mültecinin bulunduğunu belirtti.
Habere göre insan taciri oldukları düşünülen 4 Lübnanlı ve 1 Suriyeli de polis tarafından tutuklandı.
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.