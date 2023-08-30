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Güney'de elektrik fiyatları uçtu

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Güney Kıbrıs’ta elektrik fiyatlarında 3 yılda yüzde 109 artış

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Güney'de elektrik fiyatları uçtu
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Güney Kıbrıs’ta konut elektriğinin ortalama fiyatının 2020 yılının Ağustos ayı ile 2023 yılının Ağustos ayları arasında yüzde 109 arttığı haber verildi.
Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, 2020 yılının Ağustos ayında kilovat başına 16,15 sent olan konut elektriği fiyatının, yüzde 108,8 artarak 2023 yılının Ağustos ayında kilovat başına 33,72 sente yükseldiğini yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’ın ortalama konut elektriği fiyatında AB içerisinde 7’inci sırada olduğunu da ekledi.
 
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