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Güney'de de elektrik fiyatları çarpıyor

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Güney Kıbrıs'ta elektrik fiyatları son iki yılda yüzde 90 arttı

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Güney'de de elektrik fiyatları çarpıyor
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Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri arasında, yüksek elektrik ücretleri uygulanan ülkeler arasında yer aldığı belirtildi.
Haravgi gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın araştırmasına dayanarak Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatlarının ise son iki yılda rekor kırarak yüzde 90 artış gösterdiğine de dikkati çekti.
Gazete, Güney Kıbrıs’taki elektrik ücretlerinin, AB ortalamasından yüzde 15 daha fazla olduğunu yazdı.
Habere göre 100 kilovat başına 28.4 Euro olan Avrupa’ya göre Güney Kıbrıs’ta 2022 yılının ikinci yarısında ortalama elektrik ücretleri 100 kilovat başına, 32.6 Euro şeklinde kaydedildi.  
 
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