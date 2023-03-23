Güney'de barajlardaki doluluk oranı endişe verici

Güney Kıbrıs'taki barajlardaki doluluk oranının 202 milyon metre küpe denk gelen yüzde 69.4 şeklinde olduğu kaydedilerek bu yılki doluluk oranının geçen yıla göre 59 milyon metre küp daha az olduğu da belirtildi

Güney Kıbrıs’taki barajlardaki doluluk oranına ilişkin verilerin endişe verici olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi barajlardaki doluluk oranının 202 milyon metre küpe denk gelen yüzde 69.4 şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete bu yılki doluluk oranının geçen yıla göre 59 milyon metre küp daha az olduğunu da belirtti.

Habere göre geçen yıl barajlardaki oran yüzde 89.1 şeklinde kaydedildi.

Su İşleri Dairesi Müdür Vekili Lia Yeorgiu, Rum Haber Ajansı’na yaptığı konuyla ilgili açıklamada, en fazla doluluk oranının yüzde 98.9 ile Baf’taki Argaka barajında bulunduğunu, Ksilatos barajının ise yüzde 100 doluluk oranıyla taştığını belirtti.

Yeorgiu, en büyük baraj olan Kuri’de ise doluluk oranının yüzde 64.4 olarak kaydedildiğini ifade etti.

-Argaka barajı taştı

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise Argaka barajının geçtiğimiz Salı akşamı taştığını belirtti.

Habere göre Argaka Muhtarı Spiros Pelopida yaptığı açıklamada Argaka barajının, Baf bölgesinde bu yıl taşan ilk baraj olduğuna dikkati çekti.

Gazete Argaka barajının, 990 bin metre küp kapasiteyle, Güney Kıbrıs’taki küçük barajlardan biri olduğunu yazdı.