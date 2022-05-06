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Güney'de 102 milyon Euro’luk ek bütçe

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Güney'de 102 milyon Euro’luk ek bütçe
Güney Kıbrıs Maliye Bakanlığının, korona virüs pandemisi ve Ukrayna kriziyle alakalı giderlerle ilgili olarak, Rum Meclisine dün 102 milyon Euro’luk ek bütçe sunduğu haber verildi.
Korona virüs pandemisi ve Ukrayna savaşının etkileri yüzünden ortaya çıkan ek giderlerin karşılanması için, Rum Maliye Bakanlığının dün Meclise 102 milyon Euro’luk ek bütçe sunduğunu yazan Haravgi gazetesi, ek bütçeyle ilgili yasa tasarısının sunulmasının, Rum Bakanlar Kurulunun 4 Mayıs tarihli toplantısında onaylandığını ekledi.
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