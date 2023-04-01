Gıda fiyatları uçuyor

Eurostat tarafından dün açıklanan veriler, Güney Kıbrıs’ta enflasyon hızının yüzde 6’ya gerilediği ancak gıda fiyatlarının yüzde 15,4 arttığını gösterdi.
Fileleftheros “Kıbrıs’ta ve Avrupa’da Gıda Fiyatları Dört Nala” başlıklı haberinde, enflasyonun hız kesmeye devam ettiğini ancak gıda fiyatlarındaki pahalılık devam ettiği için tüketicinin cüzdanından çıkan miktarda büyük bir değişiklik olmadığını yazdı.
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