First Lady’lere Güney Kıbrıs gezisi

Üçlü zirve için Güney Kıbrıs’a gelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in eşi ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun eşi, “First Lady” Filippa Karsera ile birlikte Güney Kıbrıs’ı gezdi

Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan üçlü zirvesi çerçevesinde Güney Kıbrıs’a giden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in eşi Mareva Miçotakis ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun, “First Lady” Filippa Karsera ile birlikte Güney Kıbrıs’ı gezdikleri bildirildi.Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi Karsera, Miçotakis ve Netanyahu’nun önceki gün, Limasol marinasında özel davete katıldıklarını ve dün de Karsera ile Miçotakis’in Güney Lefkoşa’yı gezdiklerini yazdı.Gazete, Karsera ile Miçotakis’in gezisinin “Ay.Kassianos” bölgesinden başlayarak “Hrisaliniotissa”ya kadar devam ettiğini ve Miçotakis’in ara bölge ile terk edilmiş okulu ilk defa gördüğünü kaydetti.Haberde, Karsera ile Miçotakis’in gezi çerçevesinde “Kıbrıs Üniversitesi”ndeki kültür merkezi ile “Ermu Caddesi”ni de ziyaret ettikleri ifade edildi.Gazete, Karsera, Miçotakis ve Netanyahu’nun önceki gün de, bir önceki “First Lady”ler Andri Anastasiadi ile Fotini Papadopulu’nun ve Başkanlık seçiminde Nikos Hristodulidis’i destekleyen siyasi parti liderlerinin eşlerinin katılımıyla verilen öğle yemeğinde bir araya geldiklerini yazdı.