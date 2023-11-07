Filistin’e insani yardım planı ele alındı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Larnaka Havaalanında görüştüğü Rum lider Hristodulidis ile Filistin’e yönelik insani yardım planını ele aldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Ortadoğu’daki gelişmeleri görüşmek üzere bölgedeki ülkelere yaptığı ziyaretler çerçevesinde önceki gün kısa süreliğine Güney Kıbrıs’a da uğrayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le önceki gün Larnaka Havaalanında biraraya geldi.

Görüşmede Kıbrıs sorunu yanı sıra İsrail-Filistin çatışması ve Filistin’e yönelik insani yardım planı ayrıntıları ele alındı.

Hristodulidis Blinken’le görüşmesi konusunda yaptığı açıklamada, Blinken’in Güney Kıbrıs’ın tüm komşularıyla mevcut olan iyi ilişkilerini göz önüne alarak kendilerinin yaklaşımını memnunlukla karşıladığını ifade etti.

Kendilerinin Gazze’ye yardımın nasıl yapılacağına, hangi belirli adımların atılacağına dair bir belgeleri olduğunu, Fransa’yla da paylaşılan bu belgeyi Blinken’e de sunduğunu ifade eden Hristodulidis, söz konusu planın ayrıntılarının bu hafta Fransa tarafından gerçekleştirilecek zirvede ele alınacağını vurguladı.

Gazete haberinin devamında, Hristodulidis’in önceki gün ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah’la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, görüşmede Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırılması konusunun ayrıntılarının ele alındığını yazdı.

Öte yandan Blinken'in Larnaka Havalimanı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le kısa görüşmesinde Kıbrıs sorununun da ele alındığı bildirildi.

Hristodulidis Blinken ile görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümünde müzakerelerin koptuğu noktadan yeniden başlaması, özellikle BM Genel Sekreterinin bir yetkili atama kararı üzerinde durduklarını söyledi.

Bir gazetecinin, Türk tarafının BM Genel Sekreterinin temsilcisi olarak Julie Bishop’un atanmasını reddettiğini hatırlatması üzerine Hristodulidis, BM’nin bu konuda kendisine verdiği "temsilci atama konusu sona ermediği" cevabını Blinken'e aktardığını söyledi. BM’nin atama konusundaki çabalarının devam ettiğini söyleyen Hristodulidis, Blinken'in bundan haberdar olduğunu kaydetti.

